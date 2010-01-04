В Днепропетровске ограбили предвыборный штаб Гриценко

В Днепропетровске ограбили региональный предвыборный штаб кандидата в президенты Анатолия ГРИЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД в Днепропетровской области.

Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть городского отдела милиции 2 января. Как выяснилось, неизвестный, взломав металлические двери запасного входа, проник в помещение штаба на первом этаже двухэтажного жилого дома, откуда похитил системный блок и три монитора к компьютерам «Самсунг».

Здание, в котором расположен штаб, охраной не обеспечено.

Бабушкинский райотдел внутренних дел Днепропетровска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (кража).

Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников. Ход досудебного следствия по уголовному делу поставлен на контроль руководства ГУМВД Украины в Днепропетровской области.