Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс не изменился, по сравнению с 3 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,04 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках сегодня также без изменений по сравнению с 3 января – 11,52/11,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,57 грн./евро, по продаже – в пределах 11,59-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 января понизился на 0,2% и составляет в среднем 0,2568 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2651 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2620-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также без изменений по сравнению с 3 января – 11,52/11,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,55 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 января понизился на 0,1% и сегодня составляет 0,2562/0,2658 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2680 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на 31 декабря 2009 года составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 11,448893, к российскому рублю – 0,26402.