Азаров: с бизнесом надо договариваться

Правительство не планирует введение налога на недвижимость для населения, и не подавало в Верховную Раду законопроект, предполагающий введение этого налога.

Об этом сообщил сегодня первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ на брифинге после выступления на расширенном заседании коллегии ГНАУ.

«Правительство не планирует вводить в 2007, в 2009 годах никаких новых налогов», сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В тоже время, как передает корреспондент УНИАН, глава Государственной налоговой администрации Анатолий БРЕЗВИН отметил, что выступает за постепенное введение налога на недвижимость, и считает необходимым начать создавать реестр собственников недвижимости.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что у правительства «имеется четкий план действий по проведению налоговой реформы. Этот план предусматривает снижение налоговой нагрузки»,- добавил он.

При этом первый вице-премьер-министр отметил, что «с бизнесом нужно договариваться». «Если бизнес минимизирует в такой степени, что уплата становится символической, значит нужно садиться за круглый стол», - сказал Н. АЗАРОВ. «Бизнес должен взять моральные обязательства» по уплате налогов, считает Н. АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3007, предлагающий ввести налог на недвижимость физических лиц. Ставка налога рассчитывается в зависимости от рыночной стоимости облагаемого налогом имущества - от 0,05 до 1,0 процента рыночной стоимости недвижимого имущества. Шкала облагаемых налогом размеров рыночной стоимости недвижимого имущества подлежит ежегодной индексации в зависимости от инфляции.

Проектом закона также предусмотрено предоставлять льготы в виде полного освобождения от налогообложения малообеспеченным категориям населения, в частности, инвалидам войны, одиноким пенсионерам, инвалидам детства. Освобождение от уплаты налога не предоставляется в отношении имущества, рыночная стоимость которого превышает 400 тыс. грн.

Авторами законопроекта являются члены фракции «Наша Украина» Сергей БЫЧКОВ и Владимир СТРЕТОВИЧ.

Справка УНИАН. В сентябре прошлого года Кабмин принял постановление, в котором указывалось, что налог на недвижимость для физических лиц в Украине планируется ввести с 2009 года (пост. КМУ “О прогнозе показателей сводного бюджета Украины по основным видам доходов, расходов и финансирования на 2008-2010 годы” (от 25 сентября 2006 г. № 1359).

Правительство разъясняет, что налог на недвижимость для физических лиц предусматривается ввести только с 2009 года, поскольку необходимо провести предварительные мероприятия по инвентаризации имущества и созданию единого реестра недвижимости граждан, анализ платежеспособности населения и расчет оптимальной ставки такого налога.

По прогнозу правительства, в случае введения налога на недвижимое имущество, поступления от него в 2009 году составят 471,2 млн. грн., или 0,06% ВВП, в 2010 г. – 553 млн. грн., или 0,06% ВВП.

В сентябрьском прошлого года постановлении отмечается, что налог на недвижимость планируется ввести “с целью детенизации доходов населения, обеспечения социальной справедливости и укрепления собственной ресурсной базы местных бюджетов”.

При этом конкретные размеры ставок налога на недвижимость на каждый год могут уточняться во время проведения налоговой реформы, и будут определяться, исходя из реальных возможностей бюджета на соответствующий год.

В то же время, правительство не указывает ставку, по которой будет облагаться налогом недвижимость.