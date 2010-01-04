В Австрии работает Бюро забытых рождественских песен

Бюро забытых рождественских песен - институция с таким сказочным названием расположена в австрийском городке Граци. В предрождественские недели она охотно помогала всем, на кого нашла вокальная забывчивость.

В конце года телефон не умолкал – ежедневно приходилось отвечать больше чем на сто звонков.

„На Рождество людям хочется петь самим, а не слушать кассеты, радио или компакт-диски, - рассказывает "Немецкой волне"энтузиастка госпожа Грассмуг.- Звонят и люди старшего поколения, и молодые. Спрашивают и о современных рождественских хитах, и о давних. Ответ найдется для всех.”

Бюро рождественских песен в Граци существует уже 15 лет. Около 12 тысяч песен насчитывается в регистре бюро, которые лишь ожидают, чтобы их пропели в семейном кругу или вместе с друзьями. И вполне бесплатно. „Бюро забытых рождественских песен” работает исключительно на общественных началах.