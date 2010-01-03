В Украину идет похолодание до -26°

Завтра в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры: ночью 14-20°, на севере Левобережья местами 22-26° мороза, днем 10-16° мороза, в южной части ночью 9-14°, днем 5-11° мороза.

На Закарпатье и в Крыму ночью ожидается 4-10°, днем 1-6° мороза (на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-5° тепла), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Без осадков, лишь в западных областях небольшой снег, в Крыму умеренный снег, мокрый снег, местами метели. На дорогах страны гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в понедельник ночью ожидается 15-20°, местами 22° мороза, днем 11-16° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Киеве ночью 16-18°, днем 12-14° мороза.