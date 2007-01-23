Прокуратура выдвинула обвинение по делу Кушнарева

Обвинение в убийстве народного депутата Украины Евгения Кушнарева по неосторожности вынесено Дмитрию ЗАВАЛЬНОМУ - помощнику депутата Дмитрия ШЕНЦЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК, впервые комментируя ход расследования уголовного дела по факту инцидента, в результате которого погиб Е.Кушнарев.

«Обвинение предъявлено гражданину Дмитрию ЗАВАЛЬНОМУ», - об этом прокуратура вынесла соответствующее постановление, сказал В.СИНЧУК и отметил, что обвиняемый будет ознакомлен с этим после своего выздоровления и выхода из больницы.

Прокурор также сообщил, что Д.ЗАВАЛЬНЫЙ «успел дать показания» до того, как попал в больницу, ход расследования подтверждает правильность определения статьи, и «меру пресечения – подписку о невыезде - не изменяли».

Говоря о некоторых деталях следствия, В.СИНЧУК сообщил, что оружие, из которого стрелял Д.ЗАВАЛЬНЫЙ, «принадлежало его отцу», но результатов «криминалистической и баллистической экспертиз еще нет».

По словам прокурора, точно установлено, что ранение произошло в 100 метрах от автомобиля, в котором ехали охотники, на месте «найдены четыре гильзы», а в теле Е.Кушнарева зафиксировано одно повреждение, одна пуля», полученное ранение было «несовместимо с жизнью».

По информации В.СИНЧУКА, все 5 свидетелей, которые были на месте в момент ранения Е.Кушнарева, допрошены, а народный депутат Д.ШЕНЦЕВ «воспользовался своим правом не давать показания».

В.СИНЧУК также сообщил, что сам Е.Кушнарев не стрелял, выстрелы были сделаны из одного ружья, а гильзы найдены в одном месте.

Кроме того, по словам прокурора, у следствия нет оснований говорить о том, «что имело место браконьерство».

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января в Изюмской больнице (Харьковская обл.) в результате огнестрельного ранения, которое он получил на охоте 16 января.