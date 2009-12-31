Туркмения возвращается на российский рынок газа

Поставки газа из Туркмении в Россию возобновятся в 10 часов утра 9 января 2010 года. Точную дату озвучил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ. Принципиальное соглашение о возобновлении закупок туркменского газа было достигнуто сторонами 22 декабря.

Точные условия сделки не сообщаются, однако С.КУПРИЯНОВ отметил, что достигнутые договоренности позволяют "Газпрому" "очень хорошо балансировать портфель". Объем поставок может составить до 30 миллиардов кубометров ежегодно.

По неофициальной информации, среднегодовая цена туркменского газа для "Газпрома" составит 240-250 долларов за тысячу кубометров.

Холдинг не приводит конкретных цифр. "Поставки газа из Туркменистана будут осуществляться на основе формулы цены, которая полностью соответствует текущим условиям европейского газового рынка за вычетом реальных расходов на транспортировку газа по территории Узбекистана, Казахстана, России, Украины и стран ЕС", - говорится в сообщении "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, "Газпром" отказался закупать туркменский газ весной 2009 года, поскольку Ашхабад отказывался менять контракт, в котором была установлена цена в 375,5 доллара за тысячу кубометров. Эта цена оказалась больше той, по которой "Газпром" продавал газ в ЕС.

Поставки газа из Туркмении в Россию были приостановлены в апреле 2009 года, после того как на участке газопровода "Средняя Азия-Центр" (САЦ) на границе с Узбекистаном произошел взрыв. Позже МИД Туркмении обвинил "Газпром экспорт" в резком сокращении объемов отбираемого туркменского природного газа из газопровода, что увеличило нагрузку на газораспределительные сети и привело к разрыву трубы.