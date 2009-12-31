Станция метро «Майдан Незалежности» не будет работать уже с 19.00
10:59, 31 декабря 2009Общество
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Режим пересадочного узла
В Киеве станция метро “Майдан Незалежности” будет сегодня работать для входа-выхода пассажиров до 19.00 в связи с празднованием Нового года на главной площади столицы.
После 19.00 31 декабря и до конца работы метрополитена – 2.30 1 января 2010 года станция будет работать в режиме узла пересадки, сообщили УНИАН в диспетчерской службе КП “Киевский метрополитен”.
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