Станция метро «Майдан Незалежности» не будет работать уже с 19.00

В Киеве станция метро “Майдан Незалежности” будет сегодня работать для входа-выхода пассажиров до 19.00 в связи с празднованием Нового года на главной площади столицы.

После 19.00 31 декабря и до конца работы метрополитена – 2.30 1 января 2010 года станция будет работать в режиме узла пересадки, сообщили УНИАН в диспетчерской службе КП “Киевский метрополитен”.