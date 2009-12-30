В Севастополе избили депутата

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений депутату горсовета Леониду ЛОПАЦКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии горсовета сообщил начальник Управления МВД Украины в Севастополе генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ.

До этого депутат горсовета Василий ПАРХОМЕНКО заявил, что 25 декабря был жестоко избит и ограблен в подъезде собственного дома депутат городского совета Л.ЛОПАЦКИЙ.

По информации депутата, Л.ЛОПАЦКИЙ «сейчас находится с тяжелыми травмами в 1-й городской больнице».

Как добавил В.ПАРХОМЕНКО, пострадавший «не только депутат, он и общественный деятель, председатель Союза советских офицеров».

В.ПАРХОМЕНКО просил В.ПЕТУХОВА дать информацию по этому инциденту.

В.ПЕТУХОВ сообщил, что по факту причинения телесных повреждений депутату горсовета Л.ЛОПАЦКОМУ милиция возбудила уголовное дело.

«В обстоятельствах надо разбираться, сам потерпевший, к сожалению, ничего пояснить не может, он не помнит, вероятно, исходя из характера травм - у него черепно-мозговая травма, и телесные повреждения в области глаза», - сообщил В.ПЕТУХОВ.