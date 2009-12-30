Число жертв гриппа А/H1N1 составило уже 12 тысяч 220 человек в мире

Число жертв гриппа А/H1N1 в мире за неделю увеличилось на 700 и, по данным на 27 декабря, составило 12 тысяч 220 человек.

Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».

На прошлой неделе сообщалось о 11 тысячах 516 скончавшихся.

ВОЗ ранее отмечала, что некоторые страны отказались от учета каждого лабораторно подтвержденного случая заражения новым видом гриппа. В связи с этим организация решила прекратить публиковать данные о заболевших.

В обнародованном в среду отчете организации говорится, что на 27 декабря случаи заражения гриппом А/H1N1 были подтверждены более чем в 208 странах и территориях.

По данным ВОЗ, самая высокая активность вируса зарегистрирована в Центральной и Восточной Европе. Специалисты отметили также очаговые вспышки заболевания в Грузии, Черногории и в Украине. Высокая активность вируса гриппа сохраняется также в ряде стран и регионов Южной и Восточной Европы - на Урале в России, в Греции, Польше, Болгарии, Сербии и в Украине.

В Восточной Европе активность распространения гриппа А/H1N1 остается высокой, однако в большинстве стран региона пик заражений миновал.

Такая же тенденция наблюдается ВОЗ и в большинстве стран Центральной Азии.

Во всех странах Северной Америки, говорится в заявлении, отмечается снижение числа заражений. Что касается тропических регионов Центральной и Южной Америки, уровень распространения заболевания остается высоким, но в большей части стран активность вируса остается неизменной или же демонстрирует спад.

Исполняющий обязанности помощника гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи ФУКУДА заявлял ранее, что в случае пандемии гриппом A/H1N1 может заразиться треть населения Земли.

В то же время американские ученые, используя популярный в медицинской статистике байесовский метод, провели исследование, которое показало, что число летальных исходов при заражении вирусом гриппа A/H1N1 во время осенне-зимней эпидемии 2009-2010 года в самом худшем случае незначительно превысит показатель, являющийся средним для обычных разновидностей гриппа.