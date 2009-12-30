В Минтрансе рассказали, на каких дорогах осложнен проезд

Сильный порывистый ветер, который привел к образованию снежных заносов, и гололедица осложняют проезд на автодорогах в некоторых регионах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По данным министерства, покрытие автодорог государственного и местного значения в большинстве областей – мокрое. В Черниговской области дороги государственного значения заснежены. Дороги местного значения в западных и северных областях – заснежены. На перевальных участках дорог в Карпатском регионе – снег, в Крыму на перевалах без осадков, проезд обеспечен. По дороге М-05 Киев–Одесса проезд полностью обеспечен, однако на км 60+000 – 62+000 – заснеженность.

В частности, в Черниговской области из-за ненастья частично ограничено движение на одной дороге государственного значения. В Киевской, Черниговской и Винницкой областях остается осложненным проезд дорогами местного значения.

В Черниговской области с 4.30 30 декабря частично ограничено движение большегрузных транспортных средств на дороге Р-13 Чернигов–Огородная–Сеньковка, км 13+450 – 53+860, в связи с затором грузовых автомобилей из-за отсутствия зимних шин и цепей противоскольжения.

С 7.30 30 декабря с целью недопущения заторов на дороге частично ограничено движение большегрузных транспортных средств по автодороге М-01 Киев–Чернигов–Н.Ярыловичи, км 131+000 – 163+000 (объездная Чернигова). Объезд данного участка дороги для легковых автомобилей и маршрутных автобусов организован через коммунальные улицы Чернигова.

По Киевской области частично осложнено движение по дороге Р-03 Северо-Восточный обход Киева на км. 0+000 – 28+000.

Кроме того, на отдельных участках дорог в Закарпатской области в результате сильных дождей и таяния снега образовались переливы воды через дорожное полотно некоторых участков дорог (Т-07-01 Ужгород–Демечи, км. 18-19; С-071326 Нижний Быстрый – Широкий, км. 3+800). На отмеченных участках автодорог установлены дорожные знаки и панно с информацией о направлении объезда.

В целом для борьбы с погодными условиями задействовано 1789 механизмов и 3079 рабочих.