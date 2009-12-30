Херсонской области не хватает 58 миллионов на зарплаты бюджетникам

В Херсонской области не хватает 58 млн. грн. для выплаты зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, и облгосадминистрация сейчас проводит работу по максимальной мобилизации имеющихся в регионе собственных средств.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА со ссылкой на заявления председателя облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА, скорее всего, в январе 2010 года бюджетники области не получат аванс из-за отсутствия средств, необходимых для его выплаты.

В частности, в Херсонскую область так и не поступили от правительства около 120 млн. грн. дотации выравнивания, что собственно и поставило под угрозу выплату в полном объеме зарплаты бюджетникам в 18 районах области и всех городах областного подчинения.

По словам губернатора, также усугубляет ситуацию тот факт, что предприятиям Херсонской области не возмещено 200 млн. грн. НДС, что привело к невыплатам зарплаты на данных предприятиях и массовым сокращениям персонала.

Как сообщалось, 28 декабря Б.СИЛЕНКОВ, выступая на областном телевидении, пообещал бюджетникам области выплатить декабрьскую зарплату в полном объеме за счет собственных средств области – дополнительно мобилизованных в областной бюджет.