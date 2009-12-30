Тимошенко: Украина начнет осваивать шельф Черного моря

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина с 2010 года начнет активное освоение шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала вчера на итоговой конференции для центральных и местных СМИ в Киеве.

«Мы поставили цель с 2010 года на шельфе Черного моря начать масштабную добычу нефти и газа, для того чтобы можно было на 150 лет обеспечить Украину собственной нефтью и собственным газом, в том числе газовым конденсатом», - сказала премьер.