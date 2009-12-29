В Киеве накрыли подпольный цех, где печатался липовый диплом министра

В Киеве задержаны четверо членов организованной преступной группировки, которые наладили на улице Прилужной, 4/15, изготовление фальшивых документов строгой отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Хмельницком сообщил министр внутренних дел, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что злоумышленников задержали 26 декабря сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью совместно с бойцами спецподразделения «Беркут».

По словам министра, это подпольное предприятие изготовляло дипломы о высшем образовании старого и нового образцов, приложения к ним, свидетельства о рождении, бланки различных нотариальных документов, актов на землю, клише, печати, штампы и тому подобное.

Как утверждает Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас установлено, что именно это «предприятие» в свое время “изготовило и предоставило в пользование диплом о высшем образовании нынешнему министру туризма Автономной Республики Крым”. Среди задержанных - пенсионер, ранее работавший на предприятии «Пресса Украины» и имевший доступ к документам, голографическим знакам.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, во время проведения обысков у членов ОПГ было изъято 1871 единица клише, печатей и штампов, среди которых 589 - учебных заведений Украины, а также министерств, ведомств, государственных администраций, органов юстиции, правоохранительных органов, в том числе МВД Украины, ГУБОП, районных управлений ГУ МВД Украины в Киеве, ГНА Украины, Пенсионного фонда, частных нотариусов, субъектов хозяйственной деятельности различных форм собственности. Также работниками милиции изъято около 5 тыс. различных бланков-приложений к дипломам, более 300 бланков дипломов, голографические знаки, защитная ламинирующая пленка, копии оригинальных документов.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, предварительно установлено, что заказчиками на получение поддельных документов были предприниматели, рядовые граждане, а также лица, имевшие целью использование, в частности, дипломов для устройства на работу в органы государственной власти. На данное время осуществляется технико-криминалистическое исследование изъятых документов.