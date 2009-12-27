Умер Исаак Шварц

Известный российский композитор Исаак Шварц скончался на 87-м году жизни.

Исаак Иосифович Шварц – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России, лауреат Государственной премии (за фильм "Белое солнце пустыни"), автор симфонических произведений, музыки к многочисленным спектаклям и 110 фильмам.

Весьма плодотворным оказался творческий союз Шварца с Булатом Окуджавой. Вместе они создали более 30 романсов, наиболее известные из которых — "Кавалергарда век недолог" из кинофильма «Звезда пленительного счастья», «Ваше благородие» («Белое солнце пустыни»), романс «Наряд подвенечный», а также песни из кинофильма «Соломенная шляпка».

Исаак Иосифович родился в 1923 году в Ромнах, тогда Полтавской губернии. В 1930 году семья Шварца переехала в Ленинград. В 12 лет принимает участие в юношеском концерте в Большом зале Ленинградской филармонии. В 1937 году отца арестовали, позже он умер в лагере, а семью выслали в Киргизию. Мать устроилась во Фрунзе на швейной фабрике, а 14-летний Исаак давал уроки фортепиано. После войны семье разрешили вернуться в Ленинград, где по ходатайству Шостаковича Шварца приняли в консерваторию.

В 1955 году Исаак Шварц был принят в Союз композиторов. В конце 1950-х годов им была написана музыка к знаменитым постановкам Георгия Товстоногова "Идиот" Ф.М. Достоевского и "Горе от ума" А.С. Грибоедова в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени М. Горького.

В 1958 году И. Шварц дебютировал в кинематографе. Он успешно сотрудничал с такими кинорежиссерами как И.Пырьев, М.Ромм, И.Хейфиц, М.Швейцер, В.Мотыль, С.Соловьев, Л.Квинихидзе, А.Куросава, Н.Губенко, А.Герман, П.Тодоровский, Р.Нахапетов, С.Бодров, П.Лунгин, В.Бортко.

По словам народной артистки России Елены Камбуровой, сообщившей журналистам о смерти композитора, Исаак Иосифович умер во сне. "Мои друзья уже успели поговорить с его женой, она сказала, что он неплохо себя чувствовал, прилег отдохнуть и умер во сне", - сказала Камбурова.