Довольны ли украинцы работой милиции (опрос)

Всего 10% украинцев считают, что милиция хорошо исполняет возложенные на нее задачи.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как показало исследование, около 40% опрошенных считают, что милиция справляется со своей работой удовлетворительно, и столько же считают, что она делает это плохо.

Несмотря на критическое отношение, 80% опрошенных будут обращаться в милицию в случае совершения против них каких-либо противозаконных действий, констатируют социологи.

На вопрос, знают ли респонденты своего участкового инспектора, 44% опрошенных ответили положительно. В оценках работы участковых инспекторов положительные оценки (19%) превышают отрицательные (8%). Половина опрошенных не смогла оценить работу участковых инспекторов.

Также, по данным исследования, половина украинцев считают удовлетворительной ситуацию с безопасностью дорожного движения. В частности, 36% определяют ее плохой, 49% - удовлетворительной и 12% - хорошей.

Значительная часть украинцев (68%) знают о применении ГАИ устройства “Визир” для фиксации скорости автомобиля и одобряют такую практику (57%). При этом 39% опрошенных придерживаются мнения, что применение этого прибора уменьшило аварийность на дорогах.

Таким образом, общественное мнение положительно настроено к применению “Визира”, подытоживают в КМИС.

В то же время инициатива относительно повышения максимально разрешенной скорости автомобиля не поддерживается украинцами: отрицательно к ней относятся 60% опрошенных. По мнению двух третей украинцев, это приведет к повышению аварийности.

Среди возможных действенных наказаний для водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, чаще всего упоминалось лишение права управления автомобилем. По мнению 32% респондентов, именно такая мера будет наиболее действенной. На втором месте – привлечение к уголовной ответственности – этот вариант избрали 19% респондентов. Приблизительно столько же людей (18%) избрали как самое действенную меру изъятие удостоверения водителя. 13% респондентов высказали мнение, что наиболее эффективным будет увеличение суммы штрафов.

Исследование проводилось 4-13 декабря методом индивидуального интервью. В целом было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в селах и городах всех областей Украины, АР Крым, и в г. Киеве.

В этом исследовании была использована многоуровневая стратифицированная выборка.

Теоретическая погрешность для выборки не превышает 3,5%.