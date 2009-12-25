Здоровью Шуфрича ничего не угрожает

Здоровью народного депутата от Партии регионов Нестора ШУФРИЧА, который сегодня потерял сознание во время встречи с избирателями Харькова и был госпитализирован в больницу, ничего не угрожает.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель Харьковского городского председателя - директор Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игорь ШУРМА, комментируя состояние здоровья однопартийца.

«Я много работал с Нестором Ивановичем, и хорошо знаю его, поэтому могу сказать, что завтра он будет бегать», - сказал И.ШУРМА.

Он не подтвердил диагноз Н.ШУФРИЧА «пищевое отравление», отметив, что с этим диагнозом человек находился бы в инфекционной больнице. В то же время он не назвал диагноз, сославшись на медицинскую этику.

«Могу сказать, - отметил И.ШУРМА, - что имело место и переутомление».

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.ШУФРИЧ был госпитализирован в больницу неотложной медицинской помощи в Харькове. Н.ШУФРИЧУ стало плохо во время встречи с избирателями в харьковской музыкальной школе №9, которая проходила в рамках его агитационного тура в поддержку Виктора ЯНУКОВИЧА. Н.ШУФРИЧ потерял сознание прямо на сцене, и «скорая помощь» доставила его в больницу. По словам собеседника агентства, врачи поставили больному диагноз «пищевое отравление». Сегодня был третий день пребывания депутата в Харьковской области.