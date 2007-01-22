Цушко хочет уволить 7 областных начальников

Министерство внутренних дел Украины намерено уволит семь руководителей областных управлений за неэффективную работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента связей с общественностью МВД Константин СТОГНИЙ.

«Планировалось, что с 27 областей будет заменено 7 руководителей областей», - сказал он.

К.СТОГНИЙ отметил, что будут уволены те руководители областных управлений, которые показали наихудшие результаты работы во время операции «Профилактика». Он уточнил, что самые плохие результаты показали Черкасская и Львовская области.

Он напомнил, что эта операция проводилась с 15 декабря по 15 января совместно с другими силовыми ведомствами и была направлена на защиту потребительского рынка.

К.СТОГНИЙ сообщил, что на 15.00 есть одно кадровое назначение – по Одесской области. «Планируется, что сегодня около 19 часов будут кадровые изменения еще по трем областям», - сказал К.СТОГНИЙ, не уточнив, по каким.

Он отметил, что сразу после подписания приказы будут размещены на официальном сайте МВД.

Кроме того, К.СТОГНИЙ не исключил, что возможны кадровые ротации руководителей областных управлений МВД.

Он также сказал, что ему ничего не известно о требованиях руководства МВД написать заявления об увольнении всем руководителям областных управлений МВД. «Мне неизвестно о том, что всем в целом было предложено написать заявления», - сказал К.СТОГНИЙ.

Как сообщал УНИАН, 15 января бывший министр внутренних дел, председатель гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что руководство МВД собирается уволить из органов внутренних дел 360 человек. Он сказал, что в списке - как начальники областных управлений МВД, так и рядовые милиционеры.