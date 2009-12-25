На межбанке подорожал евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9550/7,9680 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9520/7,9665 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе и США празднуют католическое Рождество, в связи с этим торги по доллару и евро проходили с минимальной активностью, а все сделки были возможны только валютированием ТОМ.

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара на ТОМ’е по курсу 7,9650 грн./долл., а также продавал на аукционе для физлиц по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,47 грн./евро и по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,71 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2705 грн./рубль, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2696/0,2704 грн./рубль. К закрытию торгов котировки не изменились. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился и составил 29,5950 рублей за доллар (+0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на уровне 1,4366/1,4375 долл./евро. Рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся индикативными котировками 11,4280/11,4540 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,4595/11,4820 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне остались на том же уровне.