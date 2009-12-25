В Киеве пятеро мужчин ограбили ювелирный магазин

Сегодня днем в Подольском районе столицы пятеро неизвестных совершили разбойное нападение на ювелирный магазин, что на ул. Вышгородской, 33.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Подольского райуправления милиции Киева Александр РАДКЕВИЧ, информация об ограблении поступила по телефонной линии «102» в 13.45.

Установлено, что двое из пяти неизвестных удерживали охранника частной охранной фирмы, у которого при себе был пульт «тревожной кнопки», остальные трое забрали из витрин ювелирные украшения, после этого все скрылись с места события.

Нападающие имели при себе предмет, похожий на пистолет, которым угрожали персоналу магазина, были без масок, только имели на голове вязаные шапки.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Лица нападающих устанавливаются.

Следует отметить, что за последнюю неделю это уже второе ограбление ювелирного магазина в Киеве – предыдущее произошло в Голосеевском районе.