Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,98 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 24 декабря.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 24 декабря, и сегодня составляет 11,37/11,53 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,43 грн./евро, по продаже – в пределах 11,46-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 декабря, повысился на 1,1% и составляет в среднем 0,2545 грн./рубль, продажи – на 0,6% – до 0,2657 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2715 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,98 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева немного повысился, по сравнению с 24 декабря, и сегодня составляет 11,37/11,52 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,42 грн./евро, по продаже – в пределах 11,46-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 декабря, повысился на 2,7% и сегодня составляет 0,2557 грн./рубль, продажи – на 0,9% – до 0,2672 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2715 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,93/8,00 грн., евро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,98 грн., евро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Хрещатик»: доллар США – 7,92/7,98 грн., евро – 11,30/11,53грн., рубль – 0,2550/0,2670 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,966, к евро – 11,469447, к российскому рублю – 0,26616.