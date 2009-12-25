Кабмин запретил «Нафтогазу» закупать финуслуги без тендеров

Кабинет министров отменил свое постановление №767 от 24 июля, которым НАК «Нафтогаз Украины» разрешалось осуществлять закупку финансовых и других связанных с ними услуг вне положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, которое предусматривает проведение тендеров.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров (№1366 от 23 декабря), опубликованном на правительственном портале.

Также правительство отменило пункт 2 постановления правительства №237 от 11 марта, которым «Нафтогазу» разрешалось проводить тендеры по выбору финучреждений для привлечения кредитных средств с одним участником.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.