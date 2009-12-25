МАУ вводит он-лайн регистрацию на все свои рейсы из "Борисполя"

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 25 декабря завершит внедрение услуги он-лайн регистрации на все собственные рейсы, вылетающие из аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, пассажиры МАУ, имеющие электронные билеты, смогут зарегистрироваться на рейс самостоятельно в режиме он-лайн, что позволит существенно сократить время ожидания в аэропорту.

В компании напомнили, что сегодня пассажиры МАУ также могут самостоятельно зарегистрироваться он-лайн на рейсы, вылетающие в Киев из Брюсселя, Амстердама, Лиссабона, Франкфурта, Цюриха и Берлина. С 10 января 2010 года этот список пополнит рейс Лондон-Киев.

Пассажиры, которые зарегистрировались он-лайн и летят с багажом, могут сдать его на стойке регистрации бизнес-класса. Он-лайн регистрация открывается за 23 часа до вылета рейса по расписанию и заканчивается за 1 час до вылета, что дает пассажирам дополнительную возможность воспользоваться стойками самостоятельной регистрации в аэропорту.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, и другие – 6%.