Главнокомандующий Вооруженными силами приехал в Севастополь

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА сегодня осуществил свою первую после назначения на должность рабочую поездку в части Севастопольского гарнизона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, в Севастополе И.СВИДА посетил штаб украинских ВМС, где заслушал доклад командующего ВМС адмирала Игоря ТЕНЮХА о состоянии дел на флоте.

Генерал-полковник И.СВИДА также провел встречу с руководящим составом ВМС, на которой присутствовали члены Военного совета флота и начальники управлений, отделов и служб штаба командования ВМС.

Как сказал И.СВИДА, новое руководство Генерального штаба осознает приоритетность направления ресурсов на поддержку боевой готовности ВМС. Он обратил внимание собравшихся на необходимость повышения подготовки офицерского состава и сохранения его путем улучшения социальных стандартов.

И.СВИДА заверил, что будет держать на личном контроле не только финансирование потребностей ВМС и проблемы возобновления технической готовности кораблей, но и обеспечение военных моряков жильем.

После этого он побывал на Первичном национальном контактном пункте Украины. Генерал-полковник высоко оценил деятельность коллектива Первичного национального контактного пункта Украины и его вклад в коллективную безопасность в Средиземноморско-Черноморском регионе, в дело контроля над судоходством, недопущения незаконной перевозки морским путем оружия, наркотиков и торговли людьми.

И.СВИДА также проверил один из командных пунктов ВМС Украины.

Планом работы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины также предусмотрено посещение Академии ВМС им. П.С. Нахимова и Военно-морского лицея, кораблей Центра морских операций ВМС и ознакомление с ходом ремонта подводной лодки «Запорожье».