МВФ разрешил Украине затыкать дыры в бюджете золотом Нацбанка?

Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности использования золотовалютных резервов Национального банка Украины для покрытия дефицита государственного бюджета.

Об этом УНИАН стало известно от украинского источника, детально информированного о результатах переговоров украинской правительственной делегации с руководством МВФ, прошедших на днях в Вашингтоне.

«Решение о выделении очередного транша пока принято не будет, однако достигнута договоренность о возможности использовать золотовалютные резервы для покрытия текущих расходов бюджета», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ, исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО и др. проводили переговоры в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне по вопросу продолжения сотрудничества.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что, согласно договоренностям между Украиной и МВФ, очередной транш кредита МВФ может быть выделен после принятия государственного бюджета на 2010 год.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе переговоров с МВФ был решен вопрос о сбалансировании финансовой ситуации в условиях отсутствия средств кредита. О деталях договоренностей премьер пообещала сообщить позже. «Это не касается четвертого транша – это совсем другая модель сотрудничества. Я обязательно, когда будут закончены все процедуры, проинформирую СМИ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что речь не идет о дополнительном заимствовании средств.

Справка УНИАН. Валовые международные резервы Национального банка Украины в ноябре 2009 года, по оперативным данным, уменьшились на 1,5%, или 421 млн. долл., – до 27 млрд. 290,9 млн. долл.