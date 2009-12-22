Завтра в Киеве - 3° тепла

23 декабря по Украине ожидается повышение температуры: ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на завтра прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в западных, а днем и в северных и местами в центральных областях мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, гололед. В южной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

Ожидается повышение температуры: ночью 5-10° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла; на юге и крайнем западе ночью – около 0°, днем - 4-9° тепла, в Крыму - до 12° тепла; лишь в восточных областях сохранится холодная погода с температурой ночью - 11-16°, днем - 1-6° мороза.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Повышение температуры: ночью - 5-10° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Повышение температуры: ночью - 7-9° мороза, днем - 1-3° тепла.