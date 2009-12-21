Книга об Украине и Польше в 1918-1920 гг. представлена в Луцке

В Луцке состоялась презентация исторической книги «Украина и Польша: в борьбе за независимость 1918-1920 гг.».

Как передает корреспондент УНИАН, книга увидела свет пока еще лишь на польском языке.

По словам заместителя директора Украинского института национальной памяти Владислава ВЕРСТЮКА, книга «Украина и Польша: в борьбе за независимость 1918-1920 гг.» является важной настолько, насколько нужен украинско-польский диалог. «В нашей истории были страницы трагические, но немало и таких, которые нас объединяют», - заметил он.

В.ВЕРСТЮК также добавил, что между Польским институтом памяти народовой и Украинским институтом национальной памяти есть договоренность, что в следующем году выйдет в свет украиноязычная версия книги.

Польские коллеги прибыли в Луцк не только для презентации книги. Во время встречи с представителями областной власти обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в культурной сфере, в частности, охраны культурного наследия, поддержки художественного творчества, сотрудничества между молодежными организациями, учебными заведениями Волынской области и Лодзьского воеводства.