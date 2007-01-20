Мурат Насыров покончил с собой

В Москве покончил с собой певец и композитор Мурат Насыров, сообщает Лента.ру.

Самоубийство певца произошло в Северном административном округе, он жил на улице Вучетича, дом 15, корпус 1. Насыров выбросился из окна пятого этажа с православной иконой в руках. По словам сотрудников милиции, музыкант находился в состоянии наркотического опьянения, однако директор певца назвал случившееся "несчастным случаем", сообщает "Эхо Москвы".

Мурат Насыров стал известен благодаря хиту "Мальчик хочет в Тамбов". Он родился в Алма-Ате, после школы отправился служить в армию в Ашхабад, где и началась его музыкальная деятельность. Переехав в Москву, поступил в Гнесинское училище. Соотечественники из группы "А`Cтудио" познакомили его с продюсером, который помог ему выпустить четыре альбома.

Мурат Насыров был женат, у него двое детей. Месяц назад певцу исполнилось 37 лет.