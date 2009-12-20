"Свобода" протестует в Крыму против нелегальной миграции

Отменить соглашение с Европейским Союзом о реадмиссии, которое вступит в силу с января 2010 года, и принять новый закон о гражданстве требовали от властей Украины сторонники всеукраинского объединения «Свобода» в воскресенье на марше в Симферополе, передает корреспондент УНИАН.

«Мы требуем отменить соглашение о реадмиссии, которое позволяет Европейскому Союзу выслать со своей территории нелегальных мигрантов и заселить их на территории Украины, требуем обустроить восточную границу, принять новый закон о гражданстве, согласно с которым нелегальные мигранты не смогут получить статус гражданина Украины», – сказал журналистам участник протестной акции Юрий НОЕВЫЙ.

Активисты шли от парка Тренева по центральным улицам Симферополя к зданию представительства Президента Украины в Крыму под флагами «Свободы» и государственным флагом страны, скандируя: «Нелегали, геть додому!», «Зупинимо міграцію – врятуємо націю!», «Слава Україні! Героям слава!», «Україна – понад усе!». Они несли транспаранты с надписями: «Лишаймося господарями рідної землі!», «Зупинимо міграцію!», «Україна належить українцям!» и ряд других.

По данным сотрудников милиции, следившими за общественным порядком, в марше приняли участие 100 человек, по данным организаторов акции – 120.

Соглашение о реадмисии Верховная Рада ратифицировала 15 января 2008 года.