В Украине из-за снегопадов задержано свыше 20 поездов

В Украине в связи со сложными метеорологическими условиями происходят задержки в движении поездов.

Как сообщает Министерство транспорта и связи, всего задержано 22 поезда - 19 пассажирских и 3 пригородных.

В частности, на Приднепровской железной дороге задержан 1 пригородный поезд; Донецкой железной дороге - задержано 16 поездов (пассажирских - 14, пригородных - 2); Львовской железной дороге - задержано пять пассажирских поездов.

Вместе с тем на Юго-Западной, Одесской и Южной железной дороге задержек в движении поездов нет.

До устранения последствий стихии и обеспечения безопасного проезда Министерством транспорта и его структурными подразделениями задействовано 1 тыс. 911 единиц техники и 2 тыс. 849 работников.

Согласно информации министерства, по состоянию на утро 20 декабря покрытие на автомобильных дорогах государственного значения в большинстве областей Украины засыпаны снегом.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях представителями ГАИ ограничено движение транспортных средств - движение организуется в реверсивном порядке на дорогах, где очищена одна полоса, ограничено движение грузового транспорта.

В Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях усложнен проезд автотранспорта на большинстве автомобильных дорог.

В Киевской и Черкасской областях проезд автотранспорта на дорогах общего пользования обеспечен.

Также сообщается, что на сегодняшний день не работает аэропорт в городе Северодонецк в Луганской области.

Не работают и порты в Мариуполе, Бердянске, Севастополе, Феодосии. Порт Белгород-Днестровский работает частично (лед 10 см).