Из трехсот высших чиновников у 10-15 - поддельные дипломы

Из приблизительно трехсот чиновников высшего ранга, которые проверяются ежегодно управлением Госслужбы, 10-15 предоставляют недостоверные документы о высшем образовании.

Об этом в интервью газете "Зеркало недели" заявил начальник главного управления Государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО.

«Если в год мы проверяем около 300 человек, то из них 10-15 имеют недостоверные дипломы. И это на уровне, на котором назначение осуществляют Президент и Кабмин. А если попробовать экстраполировать эти цифры на более чем сорок тысяч человек, которые ежегодно поступают на госслужбу на всех уровнях? Наверно, там тоже будут проблемы. И цифры будут других порядков», - сказал он.

При этом Т.МОТРЕНКО подчеркнул, что всесторонняя проверка граждан, претендующих на государственные должности, является признанной общемировой практикой.

«Цивилизованный мир давно не может представить себе поступление человека на какую-либо государственную должность без предварительной проверки сведений о нем. Общество имеет право знать все об этом человеке. Ему небезразлично, какое у будущего премьера здоровья, насколько правдивы данные об образовании помощников президента, был когда-либо осужден глава администрации или нет, которые у него доходы», - констатировал Т.МОТРЕНКО.