Подозреваемый в убийстве пятиклассницы оказался охранником

В Донецке задержанный мужчина, который подозревается в совершении убийства девочки-пятиклассницы, оказался охранником одного из супермаркетов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на информацию начальника Донецкого горуправления милиции Виктора ДУБОВИКА.

Он напомнил, что несколько дней назад в дежурную часть Калининского райотдела милиции обратилась жительница Донецка с заявлением об исчезновении 10-летней дочери (ранее ошибочно назывался 11-летний возраст девочки – УНИАН), которая учится в 5-м классе гимназии. Школьница пошла в гости к своей подруге и домой не вернулась.

По словам В.ДУБОВИКА, к активным поискам ребенка были привлечены сотрудники практически всех служб райотдела, городского управления милиции и их коллеги из уголовного розыска областного ГУ МВД. На следующий день на чердаке одного из домов по проспекту Дзержинского было обнаружено тело разыскиваемой со следами изнасилования. Причиной смерти стала механическая асфиксия. Осмотр места и некоторые детали позволили оперативникам выдвинуть версию о том, что преступление было совершено не на месте обнаружения тела, а где-то поблизости, возможно, в квартире. Вечером этого же дня оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления – 45-летнего жильца дома, работающего в службе охраны одного из супермаркетов, сообщил В.ДУБОВИК.

Было установлено, что, придя к дому подруги, девочка пыталась позвонить к ней по мобильному телефону, однако на счету закончились деньги. Проходивший мимо злоумышленник согласился помочь ребенку и пригласил ее к себе домой, чтобы она смогла сделать звонок. Там мужчина изнасиловал девочку и, скрывая следы преступления, вынес тело на чердак.

Следствие по делу продолжается, заключил начальник Донецкой городской милиции.