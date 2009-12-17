Тигипко: необходимо развивать альтернативные поставки газа

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО считает, что Украине нужно развивать альтернативное направление поставок газа - морем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

“Построив терминал для приема сжиженного газа, мы сможем получать топливо из Алжира, Египта, Катара и других стран», - заявил С.ТИГИПКО.

По его убеждению, стабильность поставок газа так же важна, как и справедливая цена на него.

“Диверсификация путей доставки энергоресурсов – это вопрос национальной безопасности”, - отметил С.ТИГИПКО, комментируя, в частности, информацию об открытии газопровода Туркмения-Китай, которое состоялось накануне.

«Построенная Китаем труба серьезно усилила конкуренцию за центрально-азиатский газ. Несмотря на то, что весь импортный газ Украина получает из России, в его структуре незримо присутствует туркменское, узбекское и казахстанское топливо. Если значительная часть этих объемов пойдет в Китай, за несколько лет может возникнуть вопрос о том, что кому-то газа просто не хватит», - отметил С.ТИГИПКО.

«Украина – не только транзитер газа, но и крупный его потребитель, и именно в вопросе потребления голубого топлива наша страна и Европейский Союз – главные конкуренты», – убежден политик. Как и Китай, Европа хочет получить прямой доступ к газу из Центральной Азии. С этой целью и строится газопровод Nabucco.

Поэтому, уверен С.ТИГИПКО, достаточно привлекательной является перспектива поставок газа морем.