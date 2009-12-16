СБУ собрала пакет документов о вводе советских войск в Прагу

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины передал чешским историкам электронные копии 311 документов, которые связаны с вводом в 1968 году советских войск в тогдашнюю ЧССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, документы переданы в рамках сотрудничества СБУ с Институтом исследований тоталитарных режимов и Архивом дел госбезопасности Чешской Республики.

В переданных документах содержится отражение реакции тогдашнего украинского общества на события 1968 года, которые вошли в историю под названием “Пражская весна”. По тематике это информационные и специальные сообщения, а также докладные записки Комитета госбезопасности УССР в Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Все они были помечены грифом “Секретно”, а рассекречены лишь недавно.

По содержанию - это полученные различными способами высказывания жителей тогдашних ЧССР и УССР и их оценка тех событий, переписка граждан обеих стран, “отчеты” о поведении отдельных граждан.

Как отмечают в СБУ, официальная советская оценка ситуации, согласно которой “подавляющее большинство людей одобряют эту меру советской власти”, кардинально отличалась от реальности и от того, как ее оценивали жители Чехии: “Московское радио обманывает. Мы знаем, что наша власть не приглашала войска. Введение войск – большая ошибка, которую не исправить и за 10 лет”. В частности, в одной из докладных записок приводятся слова иностранных туристов, которые указывают, что местные жители встречают советские войска враждебно. В это же время официальной пропагандой фактическая оккупация преподносилась как братская помощь и желание “спасти ЧССР”.