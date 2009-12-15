Одесские школы закрыли на карантин

Распоряжением мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА средние учебные заведения города с 15 декабря закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями среди учащихся.

Как сообщили УНИАН в облсанэпидемстанции, причина закрытия школ – превышение эпидемиологического порога более чем в три раза среди школьников.

Согласно сведениям облСЭС, удельный вес заболевших детей и подростков по отношению к взрослым составляет до 73%.