Как переоснастить государственные шахты?

Министерство угольной промышленности совместно госпредприятием «Уголь Украины» отрабатывают схему создания государственной лизинговой компании для внедрения эффективной схемы технического переоснащения государственных угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе, организованном Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и посвященном развитию угольной отрасли, заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«Минуглепром сейчас совместно с ГП «Уголь Украины» занимается созданием государственной лизинговой компании», - сказал он.

Министр отметил, что основной целью компании станет освоение кредитного ресурса в объеме 6,5 млрд. грн, который госпредприятия планируют привлечь под госгарантии в 2010 году.

Справка УНИАН. Минуглепром пытается создать угольную лизинговую компанию с 2006 года. С идеей создания такого предприятия выступил тогдашний министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ. Однако за время его последней каденции на посту министра такая компания так и не была создана.

Тем не менее, и в апреле 2008 года тогдашний заместитель министра угольной промышленности Александр ФРАНЦИШКО заявлял, что угольная лизинговая компания будет создана осенью 2008 года, однако предприятие до сих пор не создано.

Создание компании подразумевало, что она будет предоставлять в лизинг горно-шахтное оборудование угледобывающим предприятиям, не располагающим достаточным финансовым ресурсом для его приобретения. Предприятие планировалось создать на базе Минуглепрома как государственное, с привлечением к его деятельности частных компаний, производящих горно-шахтное оборудование.