Внешнее тестирование - за абитуриентами будут следить и в туалетах

В следующем году значительно строже будут контролировать процесс проведения внешнего независимого оценивания. В регионах существенно сократят количество пунктов тестирования и установят дополнительное техническое оборудование.

Количество пунктов тестирования, которые действовали в прошлом году во Львовской, Ровенской и Волынской областях, сокращено в пятеро. Это сделано ради эффективного контроля за процессом, объясняет руководитель Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк. Так на Львовщине такие пункты будут работать лишь в двух городах области - Львове и Дрогобыче.

А вот количество наблюдателей существенно увеличится. Региональный центр уже сейчас договаривается с учебными заведениями, чтобы те позволили привлечь для этого аспирантов, ассистентов и курсантов. Наблюдатель будет на каждом этаже, в каждой аудитории и на каждом коридоре, уточнила Лариса Середяк.

Больше всего тревожит педагогов, списывание в туалетах, где есть неодиночные попытки переговоров по мобильному телефону. Чтобы предотвратить это, дежурные в коридорах будут использовать устройство, которое фиксирует включение телефона. «Техника украинского производства и не вредит здоровью детей», - отметила Середяк. Если такой факт будет обнаружен, составление теста для абитуриента закончится, автоматически он пропускает год вступления.

В отдельных пунктах планируют установить дополнительное видео-наблюдение, а еще металлоискатели, которые центр намерен арендовать. Кроме усиления предупредительных мер, есть нововведение относительно идентификации личности: каждый участник, который зарегистрировался, должен идти на тестирование с сертификатом, где будет фото и номерная голограмма. Настоящий документ будут выдавать персонально в пунктах регистрации. Регистрация на ВНО начинается 15 декабря.

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