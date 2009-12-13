Крымское ноу-хау: в троллейбусах будут вычислять льготников

Предприятие «Крымтроллейбус» намерено в ближайшее время внедрить систему, обеспечивающую достоверность подсчета пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил генеральный директор предприятия Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ.

Сейчас пассажиров подсчитывают статистическим методом, но потенциальные инвесторы считают такой подход неправильным.

«У нас 32 категории льготников, которые за проезд не платят, поэтому реально подсчитать количество перевозимых предприятием пассажиров невозможно. Есть статические коэффициенты, которые рассчитывают, какое соотношение между платными категориями пассажиров и льготными. По этим коэффициентам мы до сих пор считали», - сказал гендиректор «Крымтроллейбуса».

В тестовом режиме две новые системы подсчета запустят на нескольких троллейбусах в Симферополе с января 2010 года. «Одна - бесконтактная система, специальная инфракрасная шторка будет подсчитывать количество входящих и выходящих. Вторая система - турникетная», - сказал Ю.КОСМАЧЕСКИЙ.

После испытания, ориентировочно в начале весны предприятие примет решение, какую из двух систем использовать.

Инфракрасная система для одного троллейбуса обойдется в 8,5 тыс. грн., турникет стоит 10-11 тыс. грн.

Руководитель «Крымтроллейбуса» отметил, что у каждой системы есть как преимущества, так и недостатки. «Бесконтактная система не создает видимых препятствий для пассажиров при посадке, но она обладает существенным недостатком - ее наличие предполагает необходимость одновременного наличия органов, которые будут осуществлять контроль оплаты. Турникетная система обеспечивает возможность бескондукторного обслуживания перевозок, но при этом она создает механические препятствия на входе», - уточнил Ю.КОСМАЧЕВСКИЙ.

До середины 2010 года планируется перевести на автоматические системы учета перевозимых пассажиров симферопольский электротранспорт.

«Достоверная статистика позволит вести предметные переговоры с инвесторами, которые уже выразили желание вкладывать средства на условии лизинговых схем, на условиях совместной сборки, на условиях совместного производства в радикальное перевооружение нашего подвижного состава и контактной сети», - сказал гендиректор «Крымтроллебуса».

В настоящее время, по его словам, заключены предварительные соглашения с компанией «Шкода», «Белкоммунмаш», корпорацией «Богдан». С двумя производителями троллейбусов - компаниями «Тролза» и ЛАЗ - ведутся предварительные переговоры.