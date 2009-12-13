Кабмин разрешил закупать марлевые маски, пошитые в колониях

Кабинет министров Украины своим постановлением поручил Государственному комитету Украины по государственному материальному резерву осуществить закупку в государственный резерв на предприятиях учреждений исполнения наказаний Государственной криминально-исполнительной службы маски медицинские марлевые по цене одной маски не более 0,79 грн. (включая затраты на доставку к месту хранения).

Об этом сказано в постановлении Кабмина (№1334 от 2 декабря), текст которого опубликован в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, закупка марлевых масок осуществляется Госкомрезервом без применения процедуры закупок, которая определена Положением о закупках товаров, работ и услуг за государственные средства.

Закупка марлевых масок будет осуществляться за счет неиспользованых средств, перечисленных Министерством здравоохранения на закупку марли в соответствии с распоряжением Кабмина №1295 от 30 октября.