Украина хочет участвовать в строительстве газопровода «Набукко»

Украина готова принять активное участие в многостороннем проекте строительства газопровода «Набукко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместной пресс-конференции премьер-министров Украины и Турции заявил глава украинского правительства Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Украина готова принимать активное участие в строительстве нефте- и газопроводов в тех странах, в которых будет побеждать на тендерах», - сказал премьер.

При этом он отметил, что Украина располагает всеми техническими возможностями и технологиями для участия в подобного рода проектах.

«Мы имеем очень серьезные строительные компании, которые работают во всем мире, поэтому мы будем использовать всегда наши возможности и принимать с удовольствием участие в таких проектах, как «Набукко», - подытожил премьер.

В свою очередь премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН отметил, что Турция не видит ничего негативного в том, чтобы в проекте строительстве газопровода «Набукко» участвовали ее соседи.

«Главное, чтобы при этом «Набукко» становился сильнее, и улучшалось распределение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 января т.г. в ходе визита в Румынию Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина в ближайшее время передаст свои письменные предложения относительно участия в европейском проекте «Набукко», предусматривающем прокладку к 2011 году газопровода в Европу из района Каспийского моря, разработчикам проекта. «Развитие этого газотранспортного проекта нас очень интересует», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Проект «Набукко» предусматривает прокладку к 2011 году газопровода в Европу из района Каспийского моря. Строительством и эксплуатацией газопровода «Набукко» будет заниматься международный консорциум во главе с австрийской нефтегазовой компанией OMV. В состав консорциума входят также партнеры OMV из упомянутых стран Юго-Восточной Европы и Турции.

По прогнозам министра экономики Австрии Мартина БАРТЕНШТАЙНА, через 15-20 лет потребности ЕС в природном газе возрастут примерно на 250 млрд. кубометров, а импорт этого вида сырья увеличится на 300 млрд. кубометров. Максимальная пропускная способность газопровода «Набукко» составит 31 млрд. кубометров - 1/10 часть от предполагаемого роста потребностей ЕС.

ЕС намерен оказывать политическую и финансовую поддержку строительству газопровода «Набукко».