В режиме онлайн состоялась презентация ежегодного рейтинга Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний - "ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха". Рейтинг создан при поддержке EFSE Development Facility и Фридом Финанс Украина.

Исторически в финансовом секторе роль женщин недооценивалась. Однако сейчас в мире, и в Украине в том числе, существует множество примеров успешного лидерства женщин: в финтех-гигантах, банках, ІТ-компаниях и стартапах.

ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха 2022 - это проект, который призван показать примеры успешных женщин и вдохновить других сделать первый шаг. Каждая история, биография и кейс — это все часть пути женщины к успеху не был простым и имел препятствия, как путь каждого из нас. Именно эти реальные истории и примеры могут смотивировать женщин к саморазвитию и реализации, и в первую очередь показать, что сегодня каждый имеет возможность найти для себя достойное место среди прогрессивных лидеров не только в сфере финансов, а и в любой касательной отрасли.

Видео дня

Целью проекта является демонстрация открытости рынка и возможностей развития для женщин в сфере финтеха и касательных отраслях, мотивация к самореализации через пример успешных кейсов и достижений самых влиятельных женщин украинского финтеха.

Кроме презентации рейтинга прошла панельная дискуссия с виднейшими женщинами украинского финтеха.

"Мы уверены, что развитие женского лидерства в сфере финансов будет набирать обороты с каждым годом, а истории успеха пятидесяти женщин из рейтинга будут служить ведущей Зарей для других в сферу финансов и финансовых технологий. Мы благодарны партнерам за то, что благодаря их поддержке уже второй год подряд УАФИК создает этот важный для отрасли продукт", — отметил Ростислав Дюк, председатель правления УАФИК.

Марина Бартошек, генеральный директор Фридом Финанс Украина подчеркивает: "Попадание в список самых влиятельных женщин финтеха - это награда всей нашей команды. Это означает, что мы на правильном пути к диджитализации и ІТ-развитию фондового рынка Украины и что скоро инвестиции для украинцев будут максимально простыми и технически легкими. По крайней мере такова цель, которой мы стремимся во Фридом Финанс Украина".

Результаты исследования показали, что:

72% женщин из списка ТОП-50 являются руководительницами высшего звена

Опыт работы всех представительниц ТОП – 50 самых влиятельных женщин финтеха - более 5 лет

За это время 50% представительниц получили опыт работы на международных рынках

90% женщин, вошедших в список, имеют опыт работы более 10 лет

18% заняли руководящие должности через 5 лет с начала своей карьеры

Посмотреть и скачать рейтинг можно на сайте.

Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний — это неприбыльная организация, что развивает финтех-экосистему и повышает уровень финансовой инклюзии в Украине. Она объединяет государственные структуры, классический бизнес, стартапы, инвесторов и комьюнити. Ассоциация насчитывает более 60 мемберов, начала работать в июне 2018 года.

Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) создан в 2005 году и имеет целью способствовать экономическому развитию и процветанию в Юго-Восточной Европе и Восточном регионе соседства, инвестируя в успех микро - и малых предприятий, а также в улучшение условий жизни частных домохозяйств. Поскольку доступ к финансовым услугам является ключевым для развития этого сегмента, EFSE фокусируется на том, чтобы помочь местным финансовым секторам укрепить их способность обеспечивать ответственное финансирование для этой целевой группы. Параллельно с основной инвестиционной деятельностью, EFSE приумножает свое влияние с помощью своей Программы развития (EFSE Development Facility), в рамках которой фонд оказывает техническую помощь, обучение и другую нефинансовую поддержку предпринимателям и учреждениям.

Фридом Финанс Украина — надежный партнер и эксперт в сфере инвестирования. Компания является профессиональным участником фондового рынка Украины, который осуществляет инвестиционную, дилерскую и депозитарную деятельность.