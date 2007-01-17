Врачи из Баден-Бадена прилетели в Изюмскую райбольницу

В Харьков прибыла группа немецких врачей из Баден-Бадена для оказания помощи народному депутату Евгению КУШНАРЁВУ, который в результате огнестрельного ранения находится в критическом состоянии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Харьковском аэропорту, самолет из Германии приземлился в Харькове в 12.24. Медики вертолетом отбыли в Изюм, где все готово для приема немецких специалистов.