Мировые цены на нефть понижаются уже семь дней подряд

Цены на нефть на мировых рынках 10 декабря в седьмой раз подряд понизились на фоне увеличения в США запасов продуктов нефтепереработки, вызванного уменьшением спроса на сырье и топливо, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в январе на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,13 доллара - до 70,54 доллара за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в январе на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,53 доллара - до 71,86 доллара за баррель.