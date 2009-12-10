Немыря: МВФ подпись Ющенко не нужна

Международный валютный фонд может приинять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в текущем году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобиться – будет достаточно трех подписей: министра финансов, премьер-министра и главы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ в самолета, по дороге из Бонна в Киев.

Он также отметил, что упомянутое письмо было подписано главой НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ (на 4 декабря документ еще не был подписан главой НБУ – УНИАН) и в понедельник, 7 декабря, передано в МВФ во время посещения Фонда украинской делегацией, в состав которой вошли Г.НЕМЫРЯ, и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ и первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы передали проект письма о намерениях, который был согласован и подписан руководителем Нацбанка, премьер-министром и министром финансов», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. долл.

После подписания Президентом Украины В.ЮЩЕНКО 30 октября т.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Вместе с тем, 9 ноября т.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

Однако, глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО в интервью газете «Україна молода» заявила, что Президент В.ЮЩЕНКО не будет подписывать письмо намерений о согласовании действий украинской власти к Международному валютному фонду, которое необходимо для выделения Украине четвертого транша кредита stand by.