В Киеве ограбили «Райффайзен Банк Аваль»

Вчера днем в Голосеевском районе Киева было совершено ограбление отделения «Райффайзен Банка Аваль», расположенного на Столичном шоссе, 90.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, в 14.20 неизвестный мужчина при отсутствии посетителей зашел в это финансовое учреждение и, угрожая пистолетом, требовал у кассира отдать ему деньги. Получив 160 тыс. грн., он исчез с места события.

Как отметили в столичной милиции, отделение было оснащено камерами наблюдения, записи которых изъяты для изучения, а что касается физической охраны, то ее в этом финансовом учреждении не было. Впрочем, кассиры успели нажать на так называемую «тревожную кнопку», но частная охрана, обслуживающая это отделение, приехала слишком поздно.

Возбуждено уголовное дело согласно ч.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Лицо, совершившее преступление, устанавливается и разыскивается.