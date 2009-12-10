Налоговая милиция изъяла почти 100 тонн металлолома

В Кировоградской области в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий налоговой милицией изъято из незаконного хранения около 100 тонн черного металлолома.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в области.

В частности, во время осмотра открытой территории предприятия был обнаружен факт хранения металлического утиля. Рядом на железнодорожном пути стоял готовый к отправке грузовой вагон, заполненный отходами черных металлов. Должностные лица предприятия не смогли предоставить налоговикам документы, которые бы подтверждали происхождение обнаруженного утиля, а также разрешения и лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 120 тыс. грн. Материалы и изъятый товар переданы в УМВД Украины в Кировоградской области в соответствии с подследственностью.