Россия возвращается к серийному строительству АЭС

Россия в 2010 г. возвратится к серийному строительству АЭС, заявил глава ГК "Росатом" Сергей Кириенко в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Владимиром Путиным.

По словам С.Кириенко, серийное строительство атомных станций в стране закончилось в 1986 г., а после этого были только три достройки с большим разрывом: в 1995 г., 2001 г. и 2004 г. Последняя из них - второй энергоблок Ростовской АЭС, физический пуск которого намечен на вторую половину декабря с.г. "Эта станция - достройка, но с этого момента мы возвращаемся к серийному строительству, когда каждый год атомная отрасль будет сдавать один или несколько блоков в России и за рубежом", - сообщил С.Кириенко.

На 2010 г., по его словам, запланирован запуск двух реакторов. "Мы пускаем "Бушер" (Иран) и в конце года вместе с индийскими коллегами должны запустить первый блок "Куданкулама" (Индия). В 2011г. - четвертый блок Калининской атомной станции и второй блок "Куданкулама". Ну, а дальше так по годам идет. То есть мы в графике", - пояснил глава "Росатома".

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