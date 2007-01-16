Названы кандидаты на звание Человек года-2006 (по номинациям)

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» подвела окончательные итоги экспертного опроса за 2006 год и определила имена лучших представителей украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения в прошлом году определены лауреатами одиннадцатой общенациональной программы «Человек года–2006» в 19 профессиональных номинациях.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН президент программы «Человек года» Аркадий РАЙЦИН.

По его словам, накануне торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей программы «Человек года–2006» и обладателей международных и специальных премий, которая состоится 17 марта в Национальном дворце искусств «Украина», члены высшего академического совета программы путем тайного голосования определят обладателей титула «Человек года».

Согласно данным окончательного опроса определены такие лауреаты на соискание премии «Человек года»:

в номинации «Общественный лидер года» - председатель центрального исполкома НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель «Украинского фонда культуры» Борис ОЛИЙНЫК, лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО,

в номинации “Региональный лидер года” - председатель Днепропетровской облгосадминистрации Надежда ДЕЕВА, председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО,

в номинации “Городской председатель года” - городской председатель г.Харькова Михаил ДОБКИН, председатель г.Львова Андрей САДОВЫЙ, председатель г.Николаева Владимир ЧАЙКА,

в номинации “Промышленник года” - председатель правления ОАО «Запорожкокс» Борис ВОЙТЕНКО, директор Одесского припортового завода Валерий ГОРБАТКО, председатель правления – генеральный директор ОАО «Донецкий металлургический завод» Александр РЫЖЕНКОВ, председатель правления ОАО «Запорожсталь» Виталий САЦКИЙ,

в номинации “Предприниматель года” - председатель правления ЗАО «Строймак Кнауф» Александр ГАВРИШ, генеральный директор холдинга «IDS GROUP» Николай КМИТЬ, генеральный директор компании «Т.М.М.» Николай ТОЛМАЧЕВ,

в номинации «Менеджер года” - президент ассоциации «ПФТС» Ирина ЗАРЯ, генеральный директор УГППЗ «Укрпочта» Игорь КРАВЕЦ, председатель правления - генеральный директор ОАО «Полтавакондитер» Валерий ПЛАКСИЙ, президент группы компаний «Финансовый Союз» Дмитрий ФОМЕНКО,

в номинации “Финансист года” - председатель правления ОАО «Родовид Банк» Денис ГОРБУНЕНКО, председатель правления ОАО «Укрэксимбанк» Виктор КАПУСТИН, председатель совета директоров ООО КБ «Дельта» Николай ЛАГУН, председатель правления ОАО «Кредитпромбанк» Людмила РАСПУТНАЯ,

в номинации “Лидер малого и среднего бизнеса года” - ООО «КВИН-СВИГ» генеральный директор - Игорь АНДРОСОВ, компания «ХОФФМАНН ЛЯ-РОШ ЛТД» в Украине - председатель представительства компании Сергей ГРИНЕВИЧ, ГП «ЕСКА ФУД СОЛЮШИНС» - генеральный директор – Николай РУДЬ.

в номинации “Национальная торговая марка года” - ТМ «Космо», ТМ «Нестле», ТМ «Щедрый дар»,

в номинации “Инвестиция года” - инвестиционные проекты ООО «МЕТРО кэш энд кери Украина», инвестиционные проекты компании «Драгон Капитал», инвестиционные проекты ООО «КНАУФ гипс Донбасс»,

в номинации “Аграрий года” - председатель наблюдательного совета ООО «Тульчинский маслосырзавод» Станислав ВОЙТОВИЧ, генеральный директор ООО «Фирма «Астрата–Киев» Виктор ИВАНЧИК, директор государственного предприятия «Опытное хозяйство «Элита» Валентин КОЧМАРСКИЙ,

в номинации “Журналист года в области печатных СМИ» - Михаил БИЛЕЦКИЙ (газета «CN-Столичные новости»), Татьяна КРЕМЕНЬ (журнал «Корреспондент»), Владимир СКАЧКО (газета «Киевский телеграфъ»),

в номинации “Журналист года в области электронных СМИ» - Роман ЧАЙКА («5 канал»), Роман ЧАЙКОВСКИЙ (радио «ЭРА ФМ»), Савик ШУСТЕР (телеканал «ІСТV»),

в номинации “Ученый года” - директор Радиоастрономического института НАН Украины, академик НАН Украины Леонид ЛИТВИНЕНКО, вице-президент НАН Украины, академик НАН Украины Антон НАУМОВЕЦ, генеральный директор Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского, академик НАН Украины Алексей ОНИЩЕНКО,

в номинации “Работник искусства года» - Заслуженный деятель искусств Украины, режиссер-документалист Сергей БУКОВСКИЙ, Заслуженный деятель искусств Украины, главный дирижер Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины Николай ДЯДЮРА, Заслуженный работник культуры Украины, президент Всеукраинской общественной организации «Цирковой союз Кобзова” Николай КОБЗОВ.

в номинации “Актер года” - Народный артист Украины, актер Национального академического театра российской драмы имени Леси Украинки Давид БАБАЕВ, актриса Молодого театра, обладательница премии «Киевская пектораль» Ирма ВИТОВСКАЯ, Заслуженный артист Украины, актер Молодого театра Валерий ЛЕГИН,

в номинации “Спортсмен года” - чемпион мира 2006 г. по легкой атлетике (в помещении), серебряный призер Чемпионата Европы 2006 г. по легкой атлетике Иван ГЕШКО, бронзовые призеры Олимпийских игр в Турине по фигурному катанию, серебряные призеры Чемпионата Европы 2006 г. по фигурному катанию Елена ГРУШИНА и Руслан ГОНЧАРОВ, чемпионка Европы 2006 г. по плаванию на дистанции 100 м брасом Анна ХЛИСТУНОВА,

в номинации “Меценат года” - президент Общественного фонда Святого Андрея Первозванного Анатолий КОВАЛЕНКО, генеральный директор ЗАО «КРАФТ Фудз Украина», меценат конкурса «Коронация слова» Юрий ЛОГУШ, председатель собрания учредителей Ассоциации «Украинский деловой центр экономического развития СНГ» Николай ПЕТРЕНКО,

в номинации “Юный талант года” - победительница конкурса «Маленькая принцесса мира-2006» Анастасия ЕВЧЕНКО, юный оперный певец, победитель телевизионного проекта «Шанс» в 2006 г. Виктор МЕЛЬНИК, победитель Национального конкурса «Детское евровидение–2006» Назар СЛЮСАРЧУК.