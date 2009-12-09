Украина останется под мониторингом ПАСЕ и после выборов

Докладчик Комитета по вопросам мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ренате ВОЛЬВЕНД не может пообещать, что после президентских выборов ПАСЕ прекратит мониторинг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Я ничего пообещать не могу, в том числе, что после этих выборов мониторинговые процедуры будут прекращены», - сказала докладчик ПАСЕ.

По словам Р.ВОЛЬВЕНД, она все время надеется, что вот-вот мониторинг с Украины будет снят, но это зависит не столько от Совета Европы, сколько от самой Украины, которая 15 лет назад добровольно взяла на себя обязательства.

«Потому я постоянно прошу, чтобы Украина, наконец, продемонстрировала политическую волю», - подчеркнула Р.ВОЛЬВЕНД.

При этом она заметила, что понимает сложности, которые возникают во время рассмотрения тех или иных законопроектов в парламенте. «Но для того, чтобы мониторинг был снят, нужно что-то делать», - сказала докладчик.

При этом Р.ВОЛЬВЕНД напомнила, что, среди прочего, в Украине до сих пор не приняты новый Уголовно-процессуальный кодекс и закон о прокуратуре. Она выразила надежду, что правительство в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента проект УПК, а Верховная Рада определит его рассмотрение как безотлагательное и в ближайшее время примет хотя бы в первом чтении.

Также Р.ВОЛЬВЕНД сообщила, что во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ они практически договорились разработать «дорожную карту» выполнения обязательств, взятых на себя Украиной перед вступлением в Совет Европы, определив приоритетность рассмотрения тех или иных законопроектов.