Львовские депутаты призывают внести запрет абортов в Конституцию

Депутаты Львовского областного совета призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА запретить в государстве проведение абортов.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение поддержали 76 депутатов облсовета.

Они просят принять ст. 27 Конституции Украины в такой редакции: «Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь от момента зачатия и до естественной смерти», а также «пересмотреть законодательство, которое позволяет осуществлять искусственное прерывание беременности: подготовить изменения в Гражданский кодекс Украины, в которых отметить, что гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его зачатия».

Депутаты Львовского облсовета также требуют от руководителей государства «внести соответствующие изменения в ст. 134 Уголовного кодекса Украины «незаконное проведение аборта», усилив ответственность за проведение аборта.